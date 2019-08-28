СК возбудил дело после гибели ребёнка в результате наезда Range Rover

Следователи возбудили уголовное дело после наезда автомобиля Range Rover на девочку в Москве, в результате которого ребёнок скончался.

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РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК России», — указывается в заявлении. Уточняется, что в настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ранее малолетняя девочка погибла под колёсами автомобиля Range Rover на западе Москвы. 5 августа URA.RU передавало, что в Екатеринбурге возбудили дело по факту ДТП со смертельным исходом.