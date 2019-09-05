В Госдуме оценили идею Грефа отменить экзамены в школах

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН оценил заявление главы Сбербанка Германа Грефа о том, что экзамены лишают желания учиться и их надо отменить.
В Госдуме оценили идею Грефа отменить экзамены в школах
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По словам депутата, в России уже встали на путь отказа от экзаменов, поскольку появление ЕГЭ привело к отказу от вступительных испытаний в вузы.

«Там теперь сидят не приёмные комиссии, а бухгалтерские, которые складывают результаты школьных ЕГЭ и, исходя из получившейся суммы баллов, зачисляют абитуриентов то ли на бюджет, то ли на платное отделение», — сказал Онищенко.

Как отметил депутат, уже в детсадах внедряется накопительная система баллов, когда детей оценивают не только по знаниям, но и по психологическим и другим критериям. Есть дошкольный образовательный стандарт, соответствующая федеральному стандарту оценочная система в школах.

«И это не привычная форма экзаменов, о которой говорит глава Сбербанка, это набор различных показателей, которым успешный учащийся должен отвечать. Пока что эти образовательные стандарты далеки от совершенства, но они существуют и совершенствуются по всей стране», — заявил Онищенко.

В беседе с Nation News депутат отметил, что необходимо отработать все образовательные стандарты с 3 до 18 лет.

Ранее в Минпросвещения оценили идею Грефа отменить школьные экзамены.

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