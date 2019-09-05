Кобылкин прокомментировал возможность запрета экспорта леса в Китай

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Александра Рыкова
Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин в беседе с RT на полях Восточного экономического форума прокомментировал возможный запрет экспорта российского леса в Китай.
Кобылкин прокомментировал возможность запрета экспорта леса в Китай
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Не хотелось бы этого делать. Мы видим обратную реакцию со стороны наших китайских коллег. Просто я рад, что они нас услышали. Борьба с «чёрными лесорубами» не может быть только со стороны Российской Федерации. И китайская сторона тоже активизировалась в этом направлении. Надеюсь, что мы справимся с этой непростой задачей», — сказал министр.

Ранее в Минприроды заявили о возможном запрете экспорта российского леса в Китай в случае отсутствия содействия КНР в решении этой проблемы.

Кроме того, в Госдуме планируют разработать законопроекты, направленные на борьбу с лесными пожарами и «чёрными лесорубами».

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