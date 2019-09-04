В Госдуме разработают законопроекты по борьбе с «чёрными лесорубами»

В Госдуме планируют разработать законопроекты, направленные на борьбу с лесными пожарами и «чёрными лесорубами», сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на главу комитета по природным ресурсам Николая Николаева.

«Они касаются передачи вопросов лесоустройства на федеральный уровень, изменения формы сопроводительных документов при транспортировке древесины, введения обязательной регистрации пунктов её складирования и отгрузки», — заявил депутат.

На днях в нижнюю палату парламента внесли законопроект, предусматривающий создание единой информационной системы в лесном хозяйстве.

Ранее председатель думского комитета по экологии и охране окружающей среды, координатор федерального проекта «Чистая страна» Владимир Бурматов в беседе с ФАН прокомментировал заявление главы Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина о том, что Россия может запретить экспорт леса в Китай в случае отсутствия содействия КНР в решении проблемы незаконных вырубок.