В Госдуме разработают законопроекты по борьбе с «чёрными лесорубами»

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В Госдуме планируют разработать законопроекты, направленные на борьбу с лесными пожарами и «чёрными лесорубами», сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на главу комитета по природным ресурсам Николая Николаева.
В Госдуме разработают законопроекты по борьбе с «чёрными лесорубами»
  • Reuters

«Они касаются передачи вопросов лесоустройства на федеральный уровень, изменения формы сопроводительных документов при транспортировке древесины, введения обязательной регистрации пунктов её складирования и отгрузки», — заявил депутат.

На днях в нижнюю палату парламента внесли законопроект, предусматривающий создание единой информационной системы в лесном хозяйстве.

Ранее председатель думского комитета по экологии и охране окружающей среды, координатор федерального проекта «Чистая страна» Владимир Бурматов в беседе с ФАН прокомментировал заявление главы Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина о том, что Россия может запретить экспорт леса в Китай в случае отсутствия содействия КНР в решении проблемы незаконных вырубок.

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