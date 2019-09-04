В Госдуме разработают законопроекты по борьбе с «чёрными лесорубами»
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«Они касаются передачи вопросов лесоустройства на федеральный уровень, изменения формы сопроводительных документов при транспортировке древесины, введения обязательной регистрации пунктов её складирования и отгрузки», — заявил депутат.
На днях в нижнюю палату парламента внесли законопроект, предусматривающий создание единой информационной системы в лесном хозяйстве.
Ранее председатель думского комитета по экологии и охране окружающей среды, координатор федерального проекта «Чистая страна» Владимир Бурматов в беседе с ФАН прокомментировал заявление главы Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина о том, что Россия может запретить экспорт леса в Китай в случае отсутствия содействия КНР в решении проблемы незаконных вырубок.