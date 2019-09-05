В Минприроды рассказали о мерах по защите экологии в грязных городах

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Александра Рыкова
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в беседе с RT на полях Восточного экономического форума рассказал, какие меры будут приниматься для улучшения экологии в самых грязных городах России.
В Минприроды рассказали о мерах по защите экологии в грязных городах
  • РИА Новости

По словам Кобылкина, большая часть этих городов включена в национальный проект «Экология».

«Загрязнения связаны с выбросами промышленных компаний, которые находятся на территории этих городов, с угольной промышленностью, угольными котельными, транспортная инфраструктура влияет в том числе на негативное качество воздуха. Транспорт будем переводить на газомоторное топливо. Будет реализован комплекс мероприятий, который каждый город будет защищать», — рассказал он.

Ранее в Минприроды назвали российские города с самым грязным воздухом. В их числе оказались Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск и другие.

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