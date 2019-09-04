Названы российские города с самым грязным воздухом

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Минприроды определило российские города с самым загрязнённым воздухом, их большая часть приходится на Сибирь.

«Более половины городов (57%) с высоким и очень высоким уровнем загрязнения расположены в Сибирском федеральном округе», — говорится в проекте государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году», размещённом на сайте ведомства.

Отмечается, что городами с наиболее грязным воздухом признаны Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск. 

Среди городов с наиболее загрязнённой почвой названы города Приморского края, Новгородской области и Санкт-Петербург. 

Ранее министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил о нехватке лесничих в стране.

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