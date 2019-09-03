Депутаты Госдумы обсудят с правительством законопроект о доступе к экологическим данным

Депутаты Государственной думы обсудят с правительством законопроект о доступе к экологическим данным, сообщает «Парламентская газета».

В середине июля кабмин внёс в нижнюю палату парламента разработанный Минприроды проект, согласно которому к информации о состоянии окружающей среды не может быть ограничен доступ граждан и юрлиц.

Как заявил глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, документ нуждается в существенной доработке.

«Он никак не фиксирует права граждан на получение экологической информации, то есть не расширяет права доступа граждан к информации о состоянии водоёмов, почвы, радиационного фона, атмосферного воздуха, качества питьевой воды и так далее», — сказал депутат.

По его словам, он с коллегами собирается подготовить поправки, гарантирующие гражданам оперативное получение всех необходимых экологических данных.

«Возможно, другие какие-то форматы взаимодействия с правительством определим. Но в том виде, в котором он внесён, мы его принимать не готовы», — отметил Бурматов.

Он добавил, что предметный диалог с кабмином по поводу законопроекта начнётся уже на этой неделе.

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