Чайка рассказал о работе прокуратуры в Дальневосточном федеральном округе

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Генпрокурор России Юрий Чайка во время выступления на панельной дискуссии Восточного экономического форума рассказал о совместной работе прокуратуры, заинтересованных органов и общественных объединений предпринимателей по совершенствованию правовой базы в сфере инвестиционной политики.
Чайка рассказал о работе прокуратуры в Дальневосточном федеральном округе
  • РИА Новости

«Опережающее развитие экономики, важной составляющей которого является инвестиционная активность, невозможно без понятной и современной правовой базы», — сказал он.

Он отметил, что прокуратура совместно с заинтересованными органами активно участвует в её формировании, в том числе в рамках проводимой по поручению президента «регуляторной гильотины».

«Только за первое полугодие текущего года в Дальневосточном федеральном округе по требованиям прокуроров изменено и отменено более 850 незаконных актов, создававших административные барьеры для предпринимателей (инвесторов)», — рассказал Чайка.

В пример он привёл Якутию, где прокурором был оспорен административный регламент, «регулировавший правоотношения в сфере строительства жилых домов, в том числе на основе устаревших требований нормативных актов, принятых почти сорок лет назад — в 1980 году».

«Действенным инструментом решения актуальных проблем на территории Дальнего Востока является созданная два года назад в Генеральной прокуратуре совместная с Минвостокразвития межведомственная рабочая группа по защите прав инвесторов», — добавил он.

Он также сообщил, что в поле зрения прокуроров также находятся вопросы выполнения органами власти обязательств по созданию объектов инфраструктуры территорий опережающего социально-экономического развития.

4 сентября Генпрокуратура России открыла собственную интерактивную площадку в рамках ВЭФ.

Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин в беседе с ФАН оценил роль ВЭФ в развитии Дальнего Востока.

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