На ВЭФ открылась интерактивная площадка Генпрокуратуры
«Это не стенд в привычном понимании выставочной традиции. Это, скорее, мини-модель комплексной работы практически всех профильных подразделений Генеральной прокуратуры во взаимодействии с отраслевыми ведомствами и общественными организации», — сказал официальный представитель ведомства Александр Куренной.
По его словам, акцент сделан на работе именно в поддержку корпоративного сектора и для укрепления инвестклимата.
Он также рассказал, что всего запланировано шесть больших тематических сессий.
Ранее президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин в беседе с ФАН оценил роль ВЭФ в развитии Дальнего Востока.