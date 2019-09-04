На ВЭФ открылась интерактивная площадка Генпрокуратуры

Генпрокуратура России открыла собственную интерактивную площадку в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Это не стенд в привычном понимании выставочной традиции. Это, скорее, мини-модель комплексной работы практически всех профильных подразделений Генеральной прокуратуры во взаимодействии с отраслевыми ведомствами и общественными организации», — сказал официальный представитель ведомства Александр Куренной.

По его словам, акцент сделан на работе именно в поддержку корпоративного сектора и для укрепления инвестклимата.

Он также рассказал, что всего запланировано шесть больших тематических сессий.

Ранее президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин в беседе с ФАН оценил роль ВЭФ в развитии Дальнего Востока.