Эксперт оценила идею четырёхдневной рабочей недели
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По её словам, это объективный тренд.
«Нужно проработать сценарии для каждой отрасли, социальные вопросы, экономические и другие», — заявила она.
Как напомнила эксперт, есть виды работы, где число дней несущественно, а есть непрерывные производства, где необходимо перестраивать организацию труда.
Ранее бывший министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с НСН прокомментировал идею четырёхдневной рабочей недели.