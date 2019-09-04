Эксперт оценила идею четырёхдневной рабочей недели

Научный руководитель кафедры экономики труда и персонала МГУ Риорита Колосова в беседе с Nation News оценила идею четырёхдневной рабочей недели.

По её словам, это объективный тренд.

«Нужно проработать сценарии для каждой отрасли, социальные вопросы, экономические и другие», — заявила она.

Как напомнила эксперт, есть виды работы, где число дней несущественно, а есть непрерывные производства, где необходимо перестраивать организацию труда.

Ранее бывший министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с НСН прокомментировал идею четырёхдневной рабочей недели.