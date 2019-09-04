Эксперт оценила идею четырёхдневной рабочей недели

Короткая ссылка
Научный руководитель кафедры экономики труда и персонала МГУ Риорита Колосова в беседе с Nation News оценила идею четырёхдневной рабочей недели.
Эксперт оценила идею четырёхдневной рабочей недели
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

По её словам, это объективный тренд.

«Нужно проработать сценарии для каждой отрасли, социальные вопросы, экономические и другие», — заявила она.

Как напомнила эксперт, есть виды работы, где число дней несущественно, а есть непрерывные производства, где необходимо перестраивать организацию труда.

Ранее бывший министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с НСН прокомментировал идею четырёхдневной рабочей недели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить