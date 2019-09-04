Экс-министр экономики России прокомментировал идею четырёхдневной рабочей недели

Бывший министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с НСН прокомментировал идею четырёхдневной рабочей недели.

«Главный вопрос — это продолжительность рабочей недели, а не сколько в ней будет дней. Где-то она 60 часов, где-то 40, в большинстве европейских стран — 35. Надо стремиться к сокращению часов рабочей недели, а не к сокращению рабочих дней», — заявил он.

По его словам, для тех же темпов роста производства и тех же объёмов валового внутреннего продукта необходимо повышать производительность труда.

Со своей стороны, член экспертного совета по предпринимательству при Государственной думе, эксперт Общественной палаты России по взаимодействию бизнеса, власти и общества Ксения Колтунова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» выразила мнение, что только увеличение зарплат позволит перейти на четырёхдневную рабочую неделю.

«Рынок труда до сих пор содержит много секторов, где автоматизация деятельности не только принципиально трудоёмка и сложна, но и существенно затратна», — добавила она.

Ранее глава Минтруда России Максим Топилин заявил, что переход на четырёхдневную рабочую неделю возможен в долгосрочной перспективе.