Экс-министр экономики России прокомментировал идею четырёхдневной рабочей недели

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Бывший министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с НСН прокомментировал идею четырёхдневной рабочей недели.
Экс-министр экономики России прокомментировал идею четырёхдневной рабочей недели
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«Главный вопрос — это продолжительность рабочей недели, а не сколько в ней будет дней. Где-то она 60 часов, где-то 40, в большинстве европейских стран — 35. Надо стремиться к сокращению часов рабочей недели, а не к сокращению рабочих дней», — заявил он.

По его словам, для тех же темпов роста производства и тех же объёмов валового внутреннего продукта необходимо повышать производительность труда.

Со своей стороны, член экспертного совета по предпринимательству при Государственной думе, эксперт Общественной палаты России по взаимодействию бизнеса, власти и общества Ксения Колтунова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» выразила мнение, что только увеличение зарплат позволит перейти на четырёхдневную рабочую неделю.

«Рынок труда до сих пор содержит много секторов, где автоматизация деятельности не только принципиально трудоёмка и сложна, но и существенно затратна», — добавила она.

Ранее глава Минтруда России Максим Топилин заявил, что переход на четырёхдневную рабочую неделю возможен в долгосрочной перспективе.

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