Скворцова впервые проведёт прямую линию 13 сентября
- РИА Новости
«Министр здравоохранения Вероника Скворцова впервые проведёт прямую линию. Присоединяйтесь!» — говорится в сообщении Минздрава России в Twitter.
Все желающие могут направить вопросы Скворцовой на адрес электронной почты: nasvyazi@rosminzdrav.ru.
Ранее Скворцова сообщила, что средняя продолжительность жизни женщин в России увеличилась до 78,5 года, а мужчин — до 68,5 года.
По её словам, правительство выделяет 2,5 трлн рублей на бесплатную медицину для россиян.