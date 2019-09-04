Скворцова впервые проведёт прямую линию 13 сентября

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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова впервые проведёт прямую линию с россиянами 13 сентября в 10:00. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Скворцова впервые проведёт прямую линию 13 сентября
  • РИА Новости

«Министр здравоохранения Вероника Скворцова впервые проведёт прямую линию. Присоединяйтесь!» — говорится в сообщении Минздрава России в Twitter.

Все желающие могут направить вопросы Скворцовой на адрес электронной почты: nasvyazi@rosminzdrav.ru.

Ранее Скворцова сообщила, что средняя продолжительность жизни женщин в России увеличилась до 78,5 года, а мужчин — до 68,5 года.

По её словам, правительство выделяет 2,5 трлн рублей на бесплатную медицину для россиян.

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