Скворцова рассказала о работе по обеспечению доступности и качества медпомощи

Министр здравоохранения Вероника Скворцова в беседе с «Российской газетой» рассказала о работе по обеспечению доступности и качества медицинской помощи.

Она напомнила, что с 2019 по 2024 год должен быть реализован национальный проект «Здравоохранение», который в том числе направлен на устранение кадрового дефицита и повышение квалификации врачей и среднего медперсонала.

«Вместе с другими мерами это должно привести к повышению доступности и качества медицинской помощи», — сказала Скворцова.

По её словам, сложнее всего организовать первичную помощь в шаговой доступности для жителей 156 тыс. населённых пунктов, которая организуется в соответствии с численностью населения в каждом посёлке и удалённостью от ближайшей медорганизации.

«Так, если в населённом пункте проживает от 100 до 2 тыс. человек, то в специальном медицинском пункте трудится фельдшер, на которого возлагаются частичные функции врача», — пояснила министр.

Как отметила Скворцова, в 2005—2006 годах, во время первого нацпроекта «Здоровье», были направлены дополнительные выплаты врачам и среднему персоналу первичного звена и скорой помощи.

«С 2014 по 2018 год удалось увеличить на 2 тыс. число объектов в первичном звене. Они теперь формируются на основе чёткого представления о территориальном планировании с использованием электронной геоинформационной системы», — добавила она.

Ранее правительство приняло проект о выделении Минздраву средств из резервного фонда кабинета министров.