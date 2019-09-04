В России могут отменить предполётный досмотр на внутренних транзитных рейсах

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Министерство транспорта России может отменить предполётный досмотр пассажиров на внутренних транзитных рейсах. Об этом сообщает ТАСС.
В России могут отменить предполётный досмотр на внутренних транзитных рейсах
  • ©pixabay.com

«Соответствующие изменения (в приказ Минтранса о предполётном и послеполётном досмотров. — RT) подготовлены Минтрансом и направлены на согласование в заинтересованные ведомства», — сказала начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова в ходе Восточного экономического форума.

Ранее Министерство транспорта России внесло в правительство предложения, которые направлены на повышение безопасности полётов в России.

В начале августа URA.RU сообщало, что представители уральского Ространснадзора провели плановую проверку в тюменском аэропорту Рощино. Всего обнаружено восемь нарушений требований безопасности.

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