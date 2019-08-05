Генпрокуратура рассказала о нарушениях требований безопасности в аэропорту Тюмени

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Представители уральского Ространснадзора провели плановую проверку в тюменском аэропорту Рощино. Всего обнаружено восемь нарушений требований безопасности, передаёт URA.RU со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры России.
Генпрокуратура рассказала о нарушениях требований безопасности в аэропорту Тюмени
  • © Сергей Русанов
  • РИА Новости

«Сотрудники аэропорта пропустили в зоны транспортной безопасности и выдачи багажа подставного человека без проверки на контрольно-пропускных пунктах. Также был упущен опасный тестовый груз», — заявили в ведомстве.

На проходе в бизнес-зал нет техники, способной выявить опасные радиоактивные и биологические вещества. В целом, оборудование для досмотра во всём аэропорту представлено не в полном объёме.

Одновременно в Рощино начала проверку Уральская прокуратура. В аэропорту продолжается и проверка со стороны Роструда.

31 июля сообщалось, что из аэропорта Рощино в Тюмени из-за задымления эвакуировали около 750 человек.

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