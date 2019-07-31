Из аэропорта Тюмени эвакуировали около 750 человек

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Из аэропорта Рощино в Тюмени из-за задымления эвакуировали около 750 человек.
Из аэропорта Тюмени эвакуировали около 750 человек
  • © Сергей Русанов
  • РИА Новости

«Поступило сообщение о задымлении в аэропорту. Выехали по повышенному рангу, но на момент прибытия ни горения, ни дыма не было. Тем не менее произвели эвакуацию людей — 700 человек пассажиров и 50 человек персонала», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области.

Отмечается, что специалисты проводят проверку. Источник дыма устанавливается.

В настоящее время режим работы аэропорта восстановлен.

В июле Росавиация приняла решение о создании комиссии по расследованию причин инцидента в Шереметьеве. В самолёте, который должен был вылететь из Москвы в Ереван, сработал сигнал о задымлении, после чего пассажиры были эвакуированы.

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