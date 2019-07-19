Росавиация создала комиссию по расследованию причин инцидента в Шереметьеве
«Для расследования обстоятельств и причин авиационного происшествия сформирована специальная комиссия Росавиации», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Отмечается, что комиссия уже приступила к работе.
Ранее стало известно, что самолёт, который должен был вылететь из Москвы в Ереван, прекратил взлёт в аэропорту Шереметьево из-за сигнала о задымлении в кабине пилотов.
Глава пресс-службы подмосковного управления МЧС Фёдор Польшин сообщил, что при эвакуации с самолёта пострадали восемь человек.