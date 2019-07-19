Росавиация создала комиссию по расследованию причин инцидента в Шереметьеве

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Росавиация приняла решение о создании комиссии по расследованию причин инцидента в Шереметьеве. В самолёте, который должен был вылететь из Москвы в Ереван, сработал сигнал о задымлении, после чего пассажиры были эвакуированы.

«Для расследования обстоятельств и причин авиационного происшествия сформирована специальная комиссия Росавиации», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Отмечается, что комиссия уже приступила к работе.

Ранее стало известно, что самолёт, который должен был вылететь из Москвы в Ереван, прекратил взлёт в аэропорту Шереметьево из-за сигнала о задымлении в кабине пилотов.

Глава пресс-службы подмосковного управления МЧС Фёдор Польшин сообщил, что при эвакуации с самолёта пострадали восемь человек

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