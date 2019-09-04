В ЮВО стартовал чемпионат Вооружённых сил по пожарно-спасательному спорту

В Южном военном округе стартовал чемпионат Вооружённых сил России по пожарно-спасательному спорту. Соревнования продлятся до 6 сентября, сообщает телеканал «Звезда».

Церемония открытия состоялась на территории гарнизонной пожарной команды ЮВО в Ростове-на-Дону.

В первый день участники состязались в преодолении полосы препятствий и подъёме по штурмовой лестнице в окно четвёртого этажа учебной башни.

Всего на соревнования прибыли около 100 человек в составе 12 команд. Помимо ЮВО, они представляют, в частности, Западный, Центральный и Восточный округа, а также Северный флот.

Ранее издание «Янтарный край» сообщало, что на Балтийской военно-морской базе в Калининградской области прошли учения по противоминным действиям.