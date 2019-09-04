Подмосковье рассчитывает на скорое создание четвёртой экономической зоны

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В рамках Восточного экономического форума во Владивостоке состоялась сессия «Центральная Россия: новые возможности для инвесторов», в ходе которой были затронуты вопросы привлечения инвестиций в Центральный федеральный округ.
Подмосковье рассчитывает на скорое создание четвёртой экономической зоны
  • РИА Новости

В ходе сессии заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов выразил надежду на скорое постановление кабмина, которое позволит создать в области четвёртую экономическую зону.

«С точки зрения привлечения наших партнёров из-за рубежа для размещения производства, размещения своего бизнеса начинали мы, как все регионы, с создания инфраструктурно подготовленных площадок», — сказал он.

В регионе, по его словам, находятся 58 индустриальных парков, три особые экономические зоны.

«Скоро, мы надеемся, получим постановление правительства Российской Федерации и создадим четвёртую экономическую зону. Создаём мы их не просто так, подбираем места с точки зрения логистики, наличия энергетики, свободной земли и, конечно же, рабочей силы», — добавил Хромов.

Он отметил, что Московская область находится на седьмом месте в рейтинге инвестпривлекательности.

Ранее стало известно, что в Центральном федеральном округе подготовили пакет готовых проектов для инвесторов.

30 июля, как передавал телеканал «360», Хромов рассказал о финансовой поддержке социальных предпринимателей в Подмосковье.

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