В ЦФО подготовили более 200 проектов для инвесторов

В Центральном федеральном округе подготовили пакет готовых проектов для инвесторов, заявил полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щёголев. Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Инвестсовет сформировал портфель из 208 проектов на сумму более $15 млрд», — сказал он на сессии «Центральная Россия: новые возможности» на Восточном экономическом форуме.

Как отметил сопредседатель инвестсовета Сергей Качаев, средняя доходность по портфелю проектов составляет от 10 до 35% в зависимости от сектора инвестирования.

По химической промышленности, например, представлено 12 проектов на $3 млрд с доходностью от 12 до 16% годовых, по сельскому хозяйству — 79 проектов на $2,5 млрд с доходностью от 17 до 22%.

Ранее президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин в беседе с ФАН оценил роль ВЭФ в развитии Дальнего Востока.