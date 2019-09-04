В ЦФО подготовили более 200 проектов для инвесторов

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В Центральном федеральном округе подготовили пакет готовых проектов для инвесторов, заявил полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щёголев. Об этом сообщает «Газета.Ru».
В ЦФО подготовили более 200 проектов для инвесторов
  • © Mark Wilson/Getty Images/AFP

«Инвестсовет сформировал портфель из 208 проектов на сумму более $15 млрд», — сказал он на сессии «Центральная Россия: новые возможности» на Восточном экономическом форуме.

Как отметил сопредседатель инвестсовета Сергей Качаев, средняя доходность по портфелю проектов составляет от 10 до 35% в зависимости от сектора инвестирования.

По химической промышленности, например, представлено 12 проектов на $3 млрд с доходностью от 12 до 16% годовых, по сельскому хозяйству — 79 проектов на $2,5 млрд с доходностью от 17 до 22%.

Ранее президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин в беседе с ФАН оценил роль ВЭФ в развитии Дальнего Востока.

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