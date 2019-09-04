Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом

Президент России Владимир Путин во время заседания Госсовета по развитию Дальнего Востока назвал придурками тех, кто заявлял, что этот регион является балластом для страны.

Такой репликой президент отреагировал на слова из доклада главы Якутии Айсена Николаева.

«Даже с высоких трибун порой звучало, что Дальний Восток — это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний», — сказал Николаев.

Эти слова вызвали негативную реакцию Путина.

«Не знаю, какие придурки так говорили», — прервал его президент.

Глава Якутии в ответ заметил, что политики так говорили ещё четверть века назад.

«Ну четверть века назад, мало ли кто. Давайте будем говорить о сегодняшнем дне», — сказал Путин.

Также во время заседания Путин заявил, что демографическая ситуация на Дальнем Востоке остаётся тревожной.

RT ведёт прямую трансляцию из Владивостока.