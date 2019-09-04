Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом
- РИА Новости
Такой репликой президент отреагировал на слова из доклада главы Якутии Айсена Николаева.
«Даже с высоких трибун порой звучало, что Дальний Восток — это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний», — сказал Николаев.
Эти слова вызвали негативную реакцию Путина.
«Не знаю, какие придурки так говорили», — прервал его президент.
Глава Якутии в ответ заметил, что политики так говорили ещё четверть века назад.
«Ну четверть века назад, мало ли кто. Давайте будем говорить о сегодняшнем дне», — сказал Путин.
Также во время заседания Путин заявил, что демографическая ситуация на Дальнем Востоке остаётся тревожной.