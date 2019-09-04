Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин во время заседания Госсовета по развитию Дальнего Востока назвал придурками тех, кто заявлял, что этот регион является балластом для страны.
Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом
  • РИА Новости

Такой репликой президент отреагировал на слова из доклада главы Якутии Айсена Николаева.

«Даже с высоких трибун порой звучало, что Дальний Восток — это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний», — сказал Николаев.

Эти слова вызвали негативную реакцию Путина.

«Не знаю, какие придурки так говорили», — прервал его президент.

Глава Якутии в ответ заметил, что политики так говорили ещё четверть века назад. 

«Ну четверть века назад, мало ли кто. Давайте будем говорить о сегодняшнем дне», — сказал Путин.

Также во время заседания Путин заявил, что демографическая ситуация на Дальнем Востоке остаётся тревожной.

RT ведёт прямую трансляцию из Владивостока.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить