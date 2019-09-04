СМИ: В России выросли расходы на смартфоны и планшеты для школьников

В России выросли расходы на смартфоны и планшеты, которые родители покупают детям к началу учебного года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные «ВымпелКома» («Билайна»), МТС и «Связного».

Из материалов «ВымпелКома» следует, что средняя цена смартфонов, приобретённых к 1 сентября для школьников, увеличилась на 30,5% и составила 11,5 тыс. рублей. Что касается планшетов, то в среднем они стоили 10,7 тыс. рублей (+26% за год).

Как заявила представитель компании Анна Айбашева, к таким выводам «ВымпелКом» пришёл на основании данных об активации устройств в его сети.

«В августе этого года мы также наблюдаем рост средней цены в нашей сети на смартфоны и планшеты», — сказал вице-президент «Связного» по продажам Давид Борзилов.

Расходы покупателей смартфонов в рознице МТС в августе увеличились на 10% — до 16,5 тыс. рублей, сообщил её представитель Алексей Меркутов. Среднюю стоимость гаджетов, купленных для школьников, он не привёл, но связал общий рост цен с приближением учебного года.

Меркутов также отметил, что есть гаджеты, подешевевшие перед 1 сентября. В августе средняя стоимость детских наручных часов-локаторов в рознице МТС к новому учебному году упала на 30% и составила 2,2 тыс. рублей. Продажи в штуках выросли в три раза.

О трёхкратном росте продаж подобных устройств заявила и представитель группы «М. Видео» — «Эльдорадо» Валерия Андреева. Она добавила, что рост цен на смартфоны в преддверии 1 сентября в розничной сети не наблюдался.

По данным Андреевой, в августе самым заметным стал рост продаж аппаратов в диапазоне от 5 тыс. до 20 тыс. рублей — они выросли на 10—20% по сравнению с августом 2018 года.

Борзилов сообщил, что из смартфонов чаще всего к 1 сентября в «Связном» покупали устройства стоимостью 10—15 тыс. рублей.

Ранее заслуженный учитель России, кандидат педагогических наук Александр Снегуров в беседе с URA.RU прокомментировал рекомендации Минпросвещения об ограничении использования мобильных телефонов в школах.