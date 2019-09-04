Глава Якутии призвал принять программу развития Дальнего Востока

Глава Якутии Айсен Николаев в беседе с RT на полях Восточного экономического форума рассказал о необходимости принятия национальной программы по развитию Дальнего Востока.

По мнению Николаева, действующих нацпроектов недостаточно для выхода регионов Дальнего Востока на среднероссийский уровень развития.

«Программа развития Дальнего Востока сегодня абсолютно необходима. Многие спрашивают, зачем нужна отдельная программа, когда есть нацпроект. Но, к сожалению, даже реализация нацпроекта не поможет регионам Дальнего Востока выйти на среднероссийский уровень развития. Потому что то базовое отставание, которое было накоплено ещё с советских времён, потом усугубилось в 90-е годы, оно критично»,— сказал он.

Глава Якутии также констатировал, что пока регионы Дальнего Востока отстают от среднероссийских темпов развития.

«Для того, чтобы преодолеть это отставание, чтобы Дальний Восток вышел на опережающую троекторию роста, нужно принять национальную программу по развитию Дальнего востока. В ней есть две ключевые задачи. Первая — это постоянное превышение темпов развития экономики над среднероссийским в полтора раза. Второе — качество жизни в каждом дальневосточном регионе к 2025 году должно быть выше среднего по России», — рассказал Айсен Николаев.

В июне Николаев на полях ПМЭФ-2019 рассказал о сферах возможного сотрудничества республики с Китаем, а также о якутских товарах, которые уже активно экспортируются в КНР.