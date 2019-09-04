СМИ: Взносы работодателей во внебюджетные фонды могут вырасти до 31%

Взносы работодателей во внебюджетные фонды могут вырасти с 30 до 31%. С таким предложением выступила рабочая группа при правительственном Совете по вопросам попечительства в соцсфере, сообщают «Известия» со ссылкой на участника группы, профессора Финансового университета при правительстве России Александра Сафонова.

«Мы подготовили наше предложение на основе анализа общей статистики, которая показывает, что для России характерна общемировая тенденция: по мере увеличения продолжительности жизни растёт количество людей, оставшихся без супруга, а также тех, кто не может самостоятельно за собой ухаживать», — заявил он.

По его словам, в настоящее время этими вопросами занимается соцзащита, у которой множество целей, в том числе борьба с бедностью, помощь многодетным семьям и т. д.

Как отметил Сафонов, уход заключается в том, что несколько раз в неделю приходит социальный работник, и его деятельность в основном ограничивается покупкой продуктов, небольшой уборкой и решением каких-либо юридических вопросов.

«Модель межпоколенческих отношений умирает, поскольку уход за родственниками предполагает нахождение рядом, а взрослые дети зачастую живут в других городах, регионах. И люди остаются без необходимой помощи», — пояснил эксперт.

Альтернативой может стать система социального страхования, когда из зарплаты сотрудника формируется фонд для финансирования долгосрочного ухода. Рабочая группа предложила повысить взнос в Фонд социального страхования на 1%, что позволило бы гарантировать человеку по меньшей мере стандартный пакет услуг по уходу.

В пресс-службе Минтруда отметили, что вопрос о дополнительных источниках финансового обеспечения системы долговременного ухода после завершения реализации нацпроекта «Демография», в том числе с учётом развития системы страхования ухода за лицами старшего возраста, будет дополнительно проработан ведомством совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

Ранее заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал переход с бумажных на электронные трудовые книжки в России.