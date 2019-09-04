СМИ: Взносы работодателей во внебюджетные фонды могут вырасти до 31%

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Взносы работодателей во внебюджетные фонды могут вырасти с 30 до 31%. С таким предложением выступила рабочая группа при правительственном Совете по вопросам попечительства в соцсфере, сообщают «Известия» со ссылкой на участника группы, профессора Финансового университета при правительстве России Александра Сафонова.
СМИ: Взносы работодателей во внебюджетные фонды могут вырасти до 31%
  • РИА Новости

«Мы подготовили наше предложение на основе анализа общей статистики, которая показывает, что для России характерна общемировая тенденция: по мере увеличения продолжительности жизни растёт количество людей, оставшихся без супруга, а также тех, кто не может самостоятельно за собой ухаживать», — заявил он.

По его словам, в настоящее время этими вопросами занимается соцзащита, у которой множество целей, в том числе борьба с бедностью, помощь многодетным семьям и т. д.

Как отметил Сафонов, уход заключается в том, что несколько раз в неделю приходит социальный работник, и его деятельность в основном ограничивается покупкой продуктов, небольшой уборкой и решением каких-либо юридических вопросов.

«Модель межпоколенческих отношений умирает, поскольку уход за родственниками предполагает нахождение рядом, а взрослые дети зачастую живут в других городах, регионах. И люди остаются без необходимой помощи», — пояснил эксперт.

Альтернативой может стать система социального страхования, когда из зарплаты сотрудника формируется фонд для финансирования долгосрочного ухода. Рабочая группа предложила повысить взнос в Фонд социального страхования на 1%, что позволило бы гарантировать человеку по меньшей мере стандартный пакет услуг по уходу.

В пресс-службе Минтруда отметили, что вопрос о дополнительных источниках финансового обеспечения системы долговременного ухода после завершения реализации нацпроекта «Демография», в том числе с учётом развития системы страхования ухода за лицами старшего возраста, будет дополнительно проработан ведомством совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

Ранее заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал переход с бумажных на электронные трудовые книжки в России.

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