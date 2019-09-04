Шахтёр погиб в Забайкалье в результате обрушения породы

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В Забайкалье при обрушении горной породы на руднике №8 Приаргунского производственного горно-химического объединения погиб шахтёр.
Шахтёр погиб в Забайкалье в результате обрушения породы
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы предприятия в социальных сетях.

«Сегодня около 12:00 (6:00 мск) в результате подвижки горного массива произошло отслоение пласта руды на восьмом горизонте рудника. Отслоившимся куском горной массы был смертельно травмирован горнорабочий очистного забоя — Владимир Васильевич Леонтьев 1982 года рождения», — указывается в заявлении.

Уточняется, что в момент происшествия он производил крепление подземной выработки в очистном блоке. Мужчина скончался на месте происшествия.

Расследование обстоятельств трагедии проводит специальная комиссия.

Ранее в Якутии на угольной шахте «Сарылах» погиб горнорабочий.

В июле стало известно, что обрушение горной породы произошло на шахте «Анжерская-Южная» в Кемеровской области.

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