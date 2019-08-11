На руднике в Якутии погиб шахтёр

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В Оймяконском районе Якутии извлечено из-под завалов тело горнорабочего угольной шахты «Сарылах».
На руднике в Якутии погиб шахтёр
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

«Из-под завала извлечено тело работника рудника без признаков жизни. Организована доставка тела на поверхность. Данное происшествие на работу рудника и производства, технологические процессы не повлияло. Рудник работает в штатном режиме», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МЧС по республике.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на МЧС, в момент обрушения породы на месте ЧП находились 16 человек, 15 из них самостоятельно эвакуировались.

В июле стало известно, что обрушение горной породы произошло на шахте «Анжерская-Южная» в Кемеровской области.

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