На руднике в Якутии погиб шахтёр

В Оймяконском районе Якутии извлечено из-под завалов тело горнорабочего угольной шахты «Сарылах».

«Из-под завала извлечено тело работника рудника без признаков жизни. Организована доставка тела на поверхность. Данное происшествие на работу рудника и производства, технологические процессы не повлияло. Рудник работает в штатном режиме», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МЧС по республике.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на МЧС, в момент обрушения породы на месте ЧП находились 16 человек, 15 из них самостоятельно эвакуировались.

В июле стало известно, что обрушение горной породы произошло на шахте «Анжерская-Южная» в Кемеровской области.