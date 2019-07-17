В Кемеровской области произошло обрушение горной породы в шахте

Обрушение горной породы произошло на шахте «Анжерская-Южная» в Кемеровской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Уточняется, что горная порода обрушилась в вентиляционном штреке. В момент инцидента в шахте находились 66 человек. Один человек погиб в результате происшествия.

«На момент обрушения породы в вентиляционном штреке в шахте находились 66 человек. В результате обрушения погиб один человек», — сказал собеседник.

Тело погибшего уже доставили на поверхность.

Вместе с этим было принято решение не эвакуировать остальных горняков.

В марте в результате обрушения породы на шахте «Карагайлинская» в Кемеровской области погиб один человек.