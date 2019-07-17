В Кемеровской области произошло обрушение горной породы в шахте
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Уточняется, что горная порода обрушилась в вентиляционном штреке. В момент инцидента в шахте находились 66 человек. Один человек погиб в результате происшествия.
«На момент обрушения породы в вентиляционном штреке в шахте находились 66 человек. В результате обрушения погиб один человек», — сказал собеседник.
Тело погибшего уже доставили на поверхность.
Вместе с этим было принято решение не эвакуировать остальных горняков.
В марте в результате обрушения породы на шахте «Карагайлинская» в Кемеровской области погиб один человек.