СК возбудил дело после гибели 12-летней россиянки в Турции

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Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью 12-летней девочки из России в Турции. Об этом говорится в заявлении пресс-службы СК России.

«Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ход расследования уголовного дела... по признакам преступления... «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», совершённого в отношении 12-летней гражданки России на территории Турецкой Республики», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, семья с дочерью из Ленинградской области проводила отдых в одном из отелей Бодрума.

18 августа девочка купалась в бассейне и при нырянии её рука попала в трубу системы фильтрации, где застряла, в связи с чем она длительное время находилась под водой.

После оказания помощи пострадавшая была госпитализирована, позднее девочка скончалась.

Следствие считает, что трагедия стала результатом оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

3 сентября стало известно о гибели в Турции россиянки 2013 года рождения, которая утонула в бассейне.

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