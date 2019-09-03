Путин поручил проработать допвыплаты сотрудникам первичной медпомощи

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медработникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь.

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Представить предложения, касающиеся установления ежемесячных дополнительных денежных выплат медицинским работникам медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь», — говорится в сообщении.

Кроме этого, президент поручил обеспечить служебным жильём работников медицинских организаций первичного звена здравоохранения и скорой помощи.

Также необходимо предусмотреть приоритетное предоставление медработникам служебных жилых помещений, земельных участков и ипотечных кредитов на льготных условиях.

Ранее в правительстве заявили, что к концу сентября разработают варианты изменения структуры заработной платы медицинских работников первичного звена.