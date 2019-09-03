Путин поручил проработать допвыплаты сотрудникам первичной медпомощи
- РИА Новости
Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
«Представить предложения, касающиеся установления ежемесячных дополнительных денежных выплат медицинским работникам медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь», — говорится в сообщении.
Кроме этого, президент поручил обеспечить служебным жильём работников медицинских организаций первичного звена здравоохранения и скорой помощи.
Также необходимо предусмотреть приоритетное предоставление медработникам служебных жилых помещений, земельных участков и ипотечных кредитов на льготных условиях.
Ранее в правительстве заявили, что к концу сентября разработают варианты изменения структуры заработной платы медицинских работников первичного звена.