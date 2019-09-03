Мутко раскритиковал бизнес-омбудсмена Иркутской области за бездействие

Вице-премьер России Виталий Мутко на встрече с жителями Тулуна раскритиковал иркутского бизнес-омбудсмена Андрея Капитонова за работу с предпринимателями, которые пострадали от паводка, пишет РИА Новости.

Как уточняет агентство, встреча прошла в воскресенье, 1 сентября, но на слова Мутко СМИ обратили внимание только во вторник, 3 сентября.

«Уполномоченный, вы слышите, что говорят? Какой вы уполномоченный?.. Вот смотрите, что люди говорят. Они акты подали, но он не хочет этого делать... Но вы-то получаете зарплату, вы концентрируете... Вы — собирательный образ (бизнеса. — RT), это вы», — сказал он.

Как подчеркнул Мутко, после возникновения паводка Капитонов должен был приехать в Тулун и приступить к работе.

«Возьмите сегодня акты, заявления, завтра пойдите в администрацию. Кто там за это отвечает — поднимите, создайте реестр. Я-то с этого и начал, когда приехал. Дайте реестр бизнеса, дайте реестр пострадавших, дайте заявления», — добавил вице-премьер.

Он также попросил полномочного представителя главы государства в Сибири Сергея Меняйло и местные власти взять ситуацию под контроль.

«Чтобы в понедельник был кабинет, где эти акты выдаются. И форма актов. Договорились? Я вообще никакой к вам ещё власти не применял, ни к кому здесь», — указал Мутко.

2 сентября российский лидер Владимир Путин подверг критике Сбербанк за нежелание помочь в реструктуризации долгов жителей Иркутской области.

Президент также раскритиковал работу главы Нижнеудинска Александра Путова из-за ситуации с невыплатой денег сотрудникам ООО «Московский тракт», который принимал участие в ликвидации последствий паводка в регионе.

Позднее в Сбербанке заявили, что реструктурируют кредиты пострадавшим.