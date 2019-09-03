Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка

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Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба банка по итогам поездки его председателя Германа Грефа в Тулун.
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка
  • РИА Новости

Как передаёт Интерфакс, будут реструктурированы кредиты малым предприятиям, предпринимателям и физическим лицам с переносом платежей на год и с прощением процентов, которые накопятся за это время.

Накануне президент России Владимир Путин раскритиковал Сбербанк за нежелание идти навстречу жителям пострадавшего от паводка региона.

Как отметил глава государства в ходе совещания в Тулуне, кредитное учреждение «не очень-то откликается на просьбы граждан».

По его словам, это «несерьёзный вопрос» для банка с такими доходами.

В свою очередь, вице-премьер Виталий Мутко пообещал обсудить проблему Грефом.

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