Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка
- РИА Новости
Как передаёт Интерфакс, будут реструктурированы кредиты малым предприятиям, предпринимателям и физическим лицам с переносом платежей на год и с прощением процентов, которые накопятся за это время.
Накануне президент России Владимир Путин раскритиковал Сбербанк за нежелание идти навстречу жителям пострадавшего от паводка региона.
Как отметил глава государства в ходе совещания в Тулуне, кредитное учреждение «не очень-то откликается на просьбы граждан».
По его словам, это «несерьёзный вопрос» для банка с такими доходами.
В свою очередь, вице-премьер Виталий Мутко пообещал обсудить проблему Грефом.