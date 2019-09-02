Путин раскритиковал Сбербанк за нежелание помочь пострадавшим от паводка

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Президент России Владимир Путин подверг критике Сбербанк за нежелание помочь в реструктуризации долгов жителей пострадавшей от паводков Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС.
Путин раскритиковал Сбербанк за нежелание помочь пострадавшим от паводка
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

Как отмечается, в ходе совещания в Тулуне глава государства заявил, что Сбербанк «не очень-то откликается на просьбы граждан» по данному вопросу.

«Для такого банка с такими доходами, в целом по стране рекордными, это вообще несерьёзный вопрос. Они и могут, и должны это сделать», — сказал Путин.

В свою очередь, вице-премьер Виталий Мутко пообещал обсудить проблему с председателем кредитного учреждения Германом Грефом.

2 сентября Путин посетил Иркутскую область. Он заявил о намерении добиться реализации прав пострадавших от наводнения.

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