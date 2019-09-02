Путин пообещал добиться реализации прав пострадавших от паводка

Президент России Владимир Путин, покидая Тулун, пообещал добиться реализации прав пострадавших от наводнения. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, местные жители следовали за главой государства по всему

его маршруту и пытались передать ему записки и документы.

Уезжая из города поздно вечером, Путин с подножки автомобиля вновь обратился к тулунцам.

«Я внимательно буду смотреть за тем, что у вас происходит. Добьёмся того, что каждый человек, который имеет право, это право реализует. Увидите, я всё сделаю», — заявил он.

2 сентября Путин прибыл в Иркутскую область, чтобы ознакомиться с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков.

В ходе совещания российский лидер потребовал от чиновников оперативной выплаты компенсаций пострадавшим.