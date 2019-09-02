Путин пообещал добиться реализации прав пострадавших от паводка
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- РИА Новости
Как отмечается, местные жители следовали за главой государства по всему
его маршруту и пытались передать ему записки и документы.
Уезжая из города поздно вечером, Путин с подножки автомобиля вновь обратился к тулунцам.
«Я внимательно буду смотреть за тем, что у вас происходит. Добьёмся того, что каждый человек, который имеет право, это право реализует. Увидите, я всё сделаю», — заявил он.
2 сентября Путин прибыл в Иркутскую область, чтобы ознакомиться с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков.
В ходе совещания российский лидер потребовал от чиновников оперативной выплаты компенсаций пострадавшим.