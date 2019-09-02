Путин потребовал оперативной выплаты компенсаций жителям Тулуна

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин потребовал от чиновников оперативной выплаты компенсаций пострадавшим от паводка в Иркутской области.
Путин потребовал оперативной выплаты компенсаций жителям Тулуна
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

«Нужно обязательно и оперативно по этим (спискам нуждающихся в выплатах. — RT) начать работать... Я прошу максимально внимательно вести эту работу, чутко по отношению к гражданам вникать в их ситуацию», —  заявил президент во время совещания по вопросу жилищного обеспечения граждан, пострадавших от паводка в Иркутской области.

Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

По словам российского лидера, необходимо искать возможность помочь, а не отказать.

Ранее Путин пообещал тулунцам сохранить режим чрезвычайной ситуации до решения их жилищных проблем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить