Путин потребовал оперативной выплаты компенсаций жителям Тулуна

Президент России Владимир Путин потребовал от чиновников оперативной выплаты компенсаций пострадавшим от паводка в Иркутской области.

«Нужно обязательно и оперативно по этим (спискам нуждающихся в выплатах. — RT) начать работать... Я прошу максимально внимательно вести эту работу, чутко по отношению к гражданам вникать в их ситуацию», — заявил президент во время совещания по вопросу жилищного обеспечения граждан, пострадавших от паводка в Иркутской области.

Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

По словам российского лидера, необходимо искать возможность помочь, а не отказать.

Ранее Путин пообещал тулунцам сохранить режим чрезвычайной ситуации до решения их жилищных проблем.