Сбербанк заявил о готовности организовать выдачу электронных паспортов

Сбербанк готов организовать выдачу электронных паспортов гражданам России и предоставить площадку для государственных сервисов в случае согласования такой возможности с органами власти, заявил первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

«Сейчас мы находимся на стадии обсуждения и прорабатываем возможность, что Сбербанк предоставит для государственных сервисов свою площадку. Мы сможем организовать выдачу электронных паспортов, если такая возможность нам будет предоставлена государством и законодательством России», — сообщил он в интервью РИА Новости.

Представитель Сбербанка напомнил, что финансовая организация тесно сотрудничает с госорганами и предоставляет возможность оформить ряд государственных услуг через приложение «Сбербанк Онлайн».

«Можно получить возврат подоходного налога физическому лицу — раньше требовалось отдельное обращение в ИФНС, теперь достаточно оформить заявку в Вашем приложении. Возможно, следующим этапом будет выдача электронных паспортов», — отметил Ведяхин.

В июле вице-премьер России Максим Акимов сообщил, что к 2022 году в России завершится выдача бумажных паспортов.

Газета «Известия» писала, что электронный паспорт россиян получит чип нового поколения, позволяющий хранить в два раза больше информации по сравнению с существующими аналогами.

Депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ФАН прокомментировала результаты опроса ВЦИОМ, которые показали нежелание почти 60% россиян оформлять электронные паспорта.