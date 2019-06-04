Акимов рассказал о двух вариантах электронных паспортов для россиян

Короткая ссылка
Решение по дизайну электронных паспортов гражданина России должно быть принято летом. Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов в беседе с газетой «Ведомости».
Акимов рассказал о двух вариантах электронных паспортов для россиян
  • РИА Новости

Акимов подчеркнул, что в настоящий момент рассматриваются два варианта дизайна электронного паспорта: пластиковая карточка с чипом или без чипа. Во втором варианте предусматривается использование мобильного приложения.

Ранее политический аналитик интернет-издания Politrussia Роман Романов в беседе с ФАН прокомментировал планы ввести электронные паспорта для россиян в 2024 году.

Как он предположил, в будущем электронный паспорт сможет заменить всю имеющуюся у граждан совокупность документов, в том числе гражданский паспорт, загранпаспорт, ИНН и страховое свидетельство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить