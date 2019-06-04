Акимов рассказал о двух вариантах электронных паспортов для россиян

Решение по дизайну электронных паспортов гражданина России должно быть принято летом. Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов в беседе с газетой «Ведомости».

Акимов подчеркнул, что в настоящий момент рассматриваются два варианта дизайна электронного паспорта: пластиковая карточка с чипом или без чипа. Во втором варианте предусматривается использование мобильного приложения.

Ранее политический аналитик интернет-издания Politrussia Роман Романов в беседе с ФАН прокомментировал планы ввести электронные паспорта для россиян в 2024 году.

Как он предположил, в будущем электронный паспорт сможет заменить всю имеющуюся у граждан совокупность документов, в том числе гражданский паспорт, загранпаспорт, ИНН и страховое свидетельство.