В России могут внедрить электронный паспорт с 2022 года

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Российский вице-премьер Максим Акимов заявил, что выдача электронных паспортов в России может начаться с 2022 года.
В России могут внедрить электронный паспорт с 2022 года
  • РИА Новости

«Я думаю, что с 2022 года мы будем готовы (к электронному паспорту), но это срок, который обсуждается, решение по нему пока не принято. Мы будем двигаться очень аккуратно и ориентироваться прежде всего на желание людей», — приводятся слова Акимова в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва».

Он также отметил, что модель будущего документа уже согласована с силовыми ведомствами.

Ранее руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил преимущества электронных паспортов и трудовых книжек.

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