Эксперт оценил преимущества электронных паспортов и трудовых книжек

Руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил преимущества электронных паспортов и трудовых книжек.

«Введение электронных паспортов — это требование времени, такая мера просто необходима на фоне глобальной цифровизации», — заявил он.

По словам эксперта, внедряются самые современные способы идентификации и аутентификации личности — по биометрическим данным и путём средств защиты документов, что сводит к минимуму возможность подделки персонального документа и кражи с него данных.

Кроме того, Лифшиц назвал электронный паспорт крайне удобным инструментом.

«В чип электронной карты легко внести все данные о человеке — по пенсионному и медицинскому страхованию, налоговой регистрации», — отметил он.

Что касается цифровой трудовой книжки, то её главным достоинством Лифшиц назвал фиксацию стажа.

Как пояснил эксперт, все данные о месте работы, должности и стаже будут храниться в специальной базе данных, которую пополняют работодатели.

«Это защита интересов россиян, а также их прав на получение заработанной пенсии», — добавил он.

Ранее глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что Пенсионный фонд России уже на 100% оцифровал трудовые книжки россиян.