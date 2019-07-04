Эксперт оценил преимущества электронных паспортов и трудовых книжек
- РИА Новости
«Введение электронных паспортов — это требование времени, такая мера просто необходима на фоне глобальной цифровизации», — заявил он.
По словам эксперта, внедряются самые современные способы идентификации и аутентификации личности — по биометрическим данным и путём средств защиты документов, что сводит к минимуму возможность подделки персонального документа и кражи с него данных.
Кроме того, Лифшиц назвал электронный паспорт крайне удобным инструментом.
«В чип электронной карты легко внести все данные о человеке — по пенсионному и медицинскому страхованию, налоговой регистрации», — отметил он.
Что касается цифровой трудовой книжки, то её главным достоинством Лифшиц назвал фиксацию стажа.
Как пояснил эксперт, все данные о месте работы, должности и стаже будут храниться в специальной базе данных, которую пополняют работодатели.
«Это защита интересов россиян, а также их прав на получение заработанной пенсии», — добавил он.
Ранее глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что Пенсионный фонд России уже на 100% оцифровал трудовые книжки россиян.