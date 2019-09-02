Главный детский психиатр Москвы рассказала, как справиться со стрессом первой школьной недели

Главный детский психиатр Москвы Анна Портнова в беседе с Inforeactor рассказала, как справиться со стрессом первой школьной недели.

Как отметила эксперт, родители должны помнить, что ребёнка не нужно подвергать стрессу не только в День знаний, но и в течение всего учебного года, особенно в конце.

«Не нужно настраивать ребёнка на неудачи и говорить: «Учись, а то не сдашь, а то получишь двойку». Так делать не стоит, поскольку это и настраивает на негатив. Нужно стараться дать в первый месяц-полтора ребёнку адаптироваться перед тем, как нагружать его секциями, дополнительными занятиями и кружками», — сказала Портнова.

Она также заявила, что в школах не просто так в первые несколько недель идёт повторение материала, а потом уже даются новые знания.

По словам Портновой, ребёнку сначала надо выйти из режима отдыха и войти в режим учебный, наладить сон и раннее пробуждение.

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