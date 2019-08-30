В Национальном родительском комитете оценили предложение продлить летние каникулы до 1 октября
- РИА Новости
«Чем дольше дети отдыхают, тем труднее им потом входить в рабочий режим. Они и так испытывают огромный стресс, когда идут в школу 1 сентября после трёхмесячного отдыха», — сказала она.
Волынец также выразила мнение, что школьному образованию необходима глубокая реформа, возврат к советскому варианту.
Ранее зампред Российского профсоюза студентов Юрий Наконечный в беседе с ФАН прокомментировал предложение продлить каникулы.