В Национальном родительском комитете оценили предложение продлить летние каникулы до 1 октября

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с НСН оценила предложение продлить летние каникулы школьников и студентов до 1 октября.

«Чем дольше дети отдыхают, тем труднее им потом входить в рабочий режим. Они и так испытывают огромный стресс, когда идут в школу 1 сентября после трёхмесячного отдыха», — сказала она.

Волынец также выразила мнение, что школьному образованию необходима глубокая реформа, возврат к советскому варианту.

Ранее зампред Российского профсоюза студентов Юрий Наконечный в беседе с ФАН прокомментировал предложение продлить каникулы.