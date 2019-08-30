В Национальном родительском комитете оценили предложение продлить летние каникулы до 1 октября

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Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с НСН оценила предложение продлить летние каникулы школьников и студентов до 1 октября.
В Национальном родительском комитете оценили предложение продлить летние каникулы до 1 октября
  • РИА Новости

«Чем дольше дети отдыхают, тем труднее им потом входить в рабочий режим. Они и так испытывают огромный стресс, когда идут в школу 1 сентября после трёхмесячного отдыха», — сказала она.

Волынец также выразила мнение, что школьному образованию необходима глубокая реформа, возврат к советскому варианту.

Ранее зампред Российского профсоюза студентов Юрий Наконечный в беседе с ФАН прокомментировал предложение продлить каникулы.

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