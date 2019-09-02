В Ярославле столкнулись три автобуса

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В Ярославле произошло ДТП с участием трёх маршрутных автобусов.
В Ярославле столкнулись три автобуса
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«Маршрутные автобусы ПАЗ двигались по Московскому проспекту в сторону центра. По предварительной информации, один из них совершил столкновение с другим, а затем произошло ДТП с ещё одним ПАЗом»,— приводит Интерфакс слова начальника отдела информации и общественных связей УМВД по региону Марины Кокуевой.

Отмечается, что семь человек обратились за помощью после происшествия.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области в ДТП с автобусом погибли три человека.

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