В Ярославле столкнулись три автобуса

В Ярославле произошло ДТП с участием трёх маршрутных автобусов.

«Маршрутные автобусы ПАЗ двигались по Московскому проспекту в сторону центра. По предварительной информации, один из них совершил столкновение с другим, а затем произошло ДТП с ещё одним ПАЗом»,— приводит Интерфакс слова начальника отдела информации и общественных связей УМВД по региону Марины Кокуевой.

Отмечается, что семь человек обратились за помощью после происшествия.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области в ДТП с автобусом погибли три человека.