В Саратове арестовали подозреваемого в убийстве дочери
- РИА Новости
На основании собранных по делу доказательств уже предъявлено обвинение.
Мужчине грозит пожизненное заключение. Он признал вину.
По версии следствия, 38-летний подозреваемый остался с двухлетним сыном и дочерью, когда его 26-летняя супруга ушла в магазин.
В СК сообщили, что мужчина взял переноску с дочерью и поднялся на чердак, где нанёс ребёнку удар ножом в область шеи.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске вынесли приговор по делу об угрозе убийством пятикласснику.