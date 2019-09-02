В Саратове арестовали подозреваемого в убийстве дочери

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Кировский районный суд Саратова принял решение арестовать на два месяца мужчину, подозреваемого в убийстве двухмесячной дочери. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК России.
В Саратове арестовали подозреваемого в убийстве дочери
  • РИА Новости

На основании собранных по делу доказательств уже предъявлено обвинение.

Мужчине грозит пожизненное заключение. Он признал вину.

По версии следствия, 38-летний подозреваемый остался с двухлетним сыном и дочерью, когда его 26-летняя супруга ушла в магазин.

В СК сообщили, что мужчина взял переноску с дочерью и поднялся на чердак, где нанёс ребёнку удар ножом в область шеи.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске вынесли приговор по делу об угрозе убийством пятикласснику.

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