Жителя Саратова задержали по подозрению в убийстве дочери

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В Саратове мужчину задержали по подозрению в убийстве двухмесячной дочери, имевшей врождённую патологию. Об этом информирует пресс-служба областного СК.
Жителя Саратова задержали по подозрению в убийстве дочери
  • © РИА Новости

По версии следствия, 38-летний подозреваемый остался с двухлетним сыном и дочерью, когда его 26-летняя супруга ушла в магазин.

В СК сообщили, что мужчина взял переноску с дочерью и поднялся на чердак, где нанёс ребёнку удар ножом в область шеи.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство малолетнего»).

«В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия», — сообщили в СК.

Ранее в Башкирии по подозрению в убийстве задержали мать ребёнка, якобы пропавшего из колыбели.

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