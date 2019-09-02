Суд не стал лишать родительских прав двух участников акции в Москве
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката семьи Татьяну Сустину.
«Суд отказал прокурору в удовлетворении иска», — сказала она.
Отмечается, что вместе с этим суд вынес родителям предупреждение о необходимости изменения своего отношения к детям.
Сустина указала, что в связи с этим предупреждением защита будет готовить апелляционную жалобу.
Как пишет агентство, заявление о лишении данной пары родительских прав было принято к производству судом в середине августа. В иске указано, что они умышленно допустили нахождение детей на акции «в целях предотвращения своего возможного задержания сотрудниками полиции».
Ранее сообщалось, что двоих участников акции в Москве могут лишить родительских прав.
Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова прокомментировала информацию о соответствующем иске.