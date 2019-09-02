Суд не стал лишать родительских прав двух участников акции в Москве

Никулинский суд Москвы снял с рассмотрения иск прокуратуры о лишении родительских прав Петра и Елены Хомских, которые пришли с детьми на несогласованную акцию 3 августа.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката семьи Татьяну Сустину.

«Суд отказал прокурору в удовлетворении иска», — сказала она.

Отмечается, что вместе с этим суд вынес родителям предупреждение о необходимости изменения своего отношения к детям.

Сустина указала, что в связи с этим предупреждением защита будет готовить апелляционную жалобу.

Как пишет агентство, заявление о лишении данной пары родительских прав было принято к производству судом в середине августа. В иске указано, что они умышленно допустили нахождение детей на акции «в целях предотвращения своего возможного задержания сотрудниками полиции».

Ранее сообщалось, что двоих участников акции в Москве могут лишить родительских прав.

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова прокомментировала информацию о соответствующем иске.