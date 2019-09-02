Суд не стал лишать родительских прав двух участников акции в Москве

Короткая ссылка
Никулинский суд Москвы снял с рассмотрения иск прокуратуры о лишении родительских прав Петра и Елены Хомских, которые пришли с детьми на несогласованную акцию 3 августа.
Суд не стал лишать родительских прав двух участников акции в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката семьи Татьяну Сустину.

«Суд отказал прокурору в удовлетворении иска», — сказала она.

Отмечается, что вместе с этим суд вынес родителям предупреждение о необходимости изменения своего отношения к детям.

Сустина указала, что в связи с этим предупреждением защита будет готовить апелляционную жалобу.

Как пишет агентство, заявление о лишении данной пары родительских прав было принято к производству судом в середине августа. В иске указано, что они умышленно допустили нахождение детей на акции «в целях предотвращения своего возможного задержания сотрудниками полиции».

Ранее сообщалось, что двоих участников акции в Москве могут лишить родительских прав.

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова прокомментировала информацию о соответствующем иске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить