СК завёл дело из-за гибели ребёнка от химикатов в Калмыкии

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Следователи возбудили уголовное дело после гибели ребёнка в результате отравления химикатами в Калмыкии.
СК завёл дело из-за гибели ребёнка от химикатов в Калмыкии
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Об этом говорится на сайте ведомства.

«Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в причинении смерти по неосторожности своему годовалому ребёнку, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»)», — указывается в заявлении.

По данным следствия, 29—30 августа житель села Яшалта обработал химикатами зерно, хранящееся в амбаре на первом этаже дома. 31 августа троим детям и его жене стало плохо. Ребёнок 2018 года рождения скончался по пути в районную больницу, двое детей находятся в реанимации в состоянии средней тяжести.

Как отметили в СК, подозреваемый достоверно знал, что в помещение после обработки химикатами нельзя входить в течение семи дней, но «вопреки инструкции допустил нахождение в помещении своих малолетних детей и супруги».

Ранее в Минздраве Калмыкии сообщили, что двое детей, госпитализированных после отравления химикатами, находятся в тяжёлом состоянии в больнице. Позднее СК начал проверку по факту произошедшего.

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