СК начал проверку из-за отравления детей химикатами в Калмыкии
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- РИА Новости
«В Городовиковском межрайонном следственном отделе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия проводится процессуальная проверка по факту смерти ребёнка 2018 года рождения», — указано в сообщении.
По данным следствия, житель села Яшалта обработал химикатами зерно, которое хранилось в амбаре на первом этаже жилого дома.
Вечером 31 августа состояние его супруги и троих детей ухудшилось. Один ребёнок скончался по дороге в больницу.
Ранее в Минздраве Калмыкии сообщили, что двое детей, госпитализированных после отравления химикатами, находятся в тяжёлом состоянии в больнице.