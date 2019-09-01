СК начал проверку из-за отравления детей химикатами в Калмыкии

Следователи организовали проверку по факту смерти ребёнка 2018 года рождения в результате отравления химикатами в Калмыкии. Об этом говорится в сообщении на сайте СУ СК России по республике.

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РИА Новости

«В Городовиковском межрайонном следственном отделе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия проводится процессуальная проверка по факту смерти ребёнка 2018 года рождения», — указано в сообщении. По данным следствия, житель села Яшалта обработал химикатами зерно, которое хранилось в амбаре на первом этаже жилого дома. Вечером 31 августа состояние его супруги и троих детей ухудшилось. Один ребёнок скончался по дороге в больницу. Ранее в Минздраве Калмыкии сообщили, что двое детей, госпитализированных после отравления химикатами, находятся в тяжёлом состоянии в больнице.