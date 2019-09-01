СК начал проверку из-за отравления детей химикатами в Калмыкии

Короткая ссылка
Следователи организовали проверку по факту смерти ребёнка 2018 года рождения в результате отравления химикатами в Калмыкии. Об этом говорится в сообщении на сайте СУ СК России по республике.
СК начал проверку из-за отравления детей химикатами в Калмыкии
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«В Городовиковском межрайонном следственном отделе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия проводится процессуальная проверка по факту смерти ребёнка 2018 года рождения», — указано в сообщении.

По данным следствия, житель села Яшалта обработал химикатами зерно, которое хранилось в амбаре на первом этаже жилого дома.

Вечером 31 августа состояние его супруги и троих детей ухудшилось. Один ребёнок скончался по дороге в больницу.

Ранее в Минздраве Калмыкии сообщили, что двое детей, госпитализированных после отравления химикатами, находятся в тяжёлом состоянии в больнице.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить