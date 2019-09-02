Российско — японские военные учения пройдут на Сахалине

Двухсторонние совместные российско-японские учения пройдут в акватории залива Анива на Сахалине.

«Российско — японские учения в акватории залива Анива на юге острова проводятся в рамках визита патрульного судна «Цугару» управления береговой охраны Японии», — цитирует РИА Новости пресс-службу погрануправления ФСБ по региону.

Отмечается, что японская сторона пробудет в порту Корсакова с 3 по 5 сентября.

Также сообщается, что жители Сахалина смогут 5 сентября совершить экскурсию на российский пограничный сторожевой корабль «Дозорный» и японское патрульное судно «Цугару».

5 августа генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга по дипломатическим каналам выразил протест Москве из-за учений в районе острова Кунашир.