Эсминец Японии вышел в залив Петра Великого

В пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что эскадренный миноносец Морских сил самообороны (МССО) Японии «Судзунами» вышел в акваторию залива Петра Великого с целью участия в совместных с Россией учениях «Сарекс-2019».

«Эсминец «Судзунами» покинул бухту Золотой Рог и вышел в акваторию залива Петра Великого, где совместно с кораблями ВМФ России проведёт учение по поиску и спасению на море «Сарекс-2019», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) по ТОФ Николай Воскресенский сообщил о прибытии во Владивосток миноносца «Судзунами».

Отмечалось, что в ходе визита японцев будут обсуждаться эпизоды российско-японских учений по поиску и спасению на море «Сарекс-2019».