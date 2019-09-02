Нарышкин обвинил США в разрушении системы коллективной безопасности

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Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что США своими действиями целенаправленно демонтируют систему коллективной безопасности.

«Система коллективной безопасности, существовавшая почти полвека, рушится сегодня вовсе не «под собственным весом», — цитирует газета «Известия» Нарышкина. 

Он уточнил, что систему коллективной безопасности целенаправленно демонтируют прежде всего Соединённые Штаты, игнорируя при этом свою ответственность. 

«Вашингтон продолжает действовать по «праву сильного», хотя сильнейшим де-факто уже не является», — добавил Нарышкин. 

Он также напомнил, что в 2021 году истекает срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), в связи с чем «нельзя исключать размещения новых американских стратегических наступательных вооружений, в том числе в космосе».

Ранее Нарышкин оценил решение СССР заключить пакт о ненападении с Германией.

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