Нарышкин обвинил США в разрушении системы коллективной безопасности
«Система коллективной безопасности, существовавшая почти полвека, рушится сегодня вовсе не «под собственным весом», — цитирует газета «Известия» Нарышкина.
Он уточнил, что систему коллективной безопасности целенаправленно демонтируют прежде всего Соединённые Штаты, игнорируя при этом свою ответственность.
«Вашингтон продолжает действовать по «праву сильного», хотя сильнейшим де-факто уже не является», — добавил Нарышкин.
Он также напомнил, что в 2021 году истекает срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), в связи с чем «нельзя исключать размещения новых американских стратегических наступательных вооружений, в том числе в космосе».
Ранее Нарышкин оценил решение СССР заключить пакт о ненападении с Германией.