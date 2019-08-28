Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин оценил решение СССР заключить пакт о ненападении с Германией.

Документ подписали в ночь на 24 августа 1939 года.

«У резкой смены советского внешнеполитического курса долгая предыстория и много причин. Начать стоит с самих основ Версальско-Вашингтонской системы, сложившейся по итогам Первой мировой войны. Базовым принципом межвоенного мироустройства, по мнению многих историков, являлось неравенство», — цитирует «Российская газета» Нарышкина.

Он напомнил, что Великобритания, Франция и США стремились закрепить своё доминирование целенаправленным ослаблением потенциальных конкурентов.

Как отметил Нарышкин, подлинное отношение Лондона и Парижа к «прихожей Европы» показали Локарнские соглашения 1925 года — опасаясь наметившегося сближения Веймарской республики и СССР, гаранты Версаля разделили границы Германии на западные, незыблемость которых не могла быть поставлена под вопрос, и восточные, в отношении которых у немцев оставалась существенная свобода.

«Неудивительно, что сразу после прихода нацистов к власти призывы к «завоеванию нового жизненного пространства на Востоке и его беспощадной германизации» стали стержневой идеей внешней политики Третьего рейха», — сказал Нарышкин.

Он также напомнил, что с момента прихода нацистов к власти Советский Союз стремился проводить политику общеевропейской коллективной безопасности.

По словам Нарышкина, очередной дипломатический кризис произошёл в Европе в марте 1939 года, когда Адольф Гитлер, вопреки всем гарантиям Британии и Франции, оккупировал Чехию и объявил германский протекторат над Словакией.

Также был аннексирован литовский Мемель и выдвинуты ультиматумы к Румынии и Польше.

«Перспектива большой войны в Европе стала очевидной для всех», — указал Нарышкин.

Он добавил, что под колоссальным давлением общественности Британия и Франция осудили Германию и отозвали послов. К международным консультациям полноценно привлекли СССР.

«17 апреля 1939 года, на самом пороге войны, начались Московские переговоры — отчаянная и, к сожалению, запоздалая попытка создания антигитлеровской коалиции», — заявил Нарышкин.

По его словам, в июле Латвия и Эстония отказались от принятия советских гарантий и подписали с Германией договоры о ненападении. Таким образом, пояснил Нарышкин, вся Прибалтика превратилась в немецкий плацдарм для вторжения в Советский Союз. Со своей стороны, СССР предложил отказаться от политических консультаций и перейти к военным переговорам.

«Дальнейшие события развивались стремительно. Удостоверившись в бесперспективности консультаций с Лондоном и Парижем, советское руководство подтвердило свою готовность на прямые переговоры с Германией. Уже 23 августа 1939 года Москву спешно посетил министр иностранных дел Третьего рейха Иоахим фон Риббентроп», — напомнил Нарышкин.

По его словам, проект договора был утверждён в тот же день, а ночью уже подписан в Кремле.

Как пояснил Нарышкин, это обеспечило СССР несколько лет мира и позволило отодвинуть на запад границу с Германией. Главным мерилом целесообразности документа была национальная безопасность.

«В конечном счëте, в прочный мир с агрессором к тому моменту не верил уже никто», — сказал он.

По его словам, дальнейшие события подтвердили, что отказ от предложений Риббентропа мог бы поставить Москву в гораздо худшие военно-политические условия.